Christmas Gala "scoppiettante": Coppa delle Regioni a San Marino, Tura lancia la sfida per la presidenza Un 2024 ricco di successi per la Federcalcio, chiuso con il tradizionale appuntamento del Christmas Gala. Presenti i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori. Il presidente Marco Tura ha annunciato l'organizzazione della Coppa delle Regioni

Il calcio sammarinese ha chiuso uno storico 2024 e dato appuntamento al 2025. Due i momenti importanti del Christmas Gala, tra calcio giocato e politica del calcio. Presenti gli staff tecnici delle nazionali e del settore giovanile, i rappresentanti delle società affiliate e delle associazioni. Una serata nella quale sono stati ripercorsi i successi del campo, dalla promozione in Lega C di Nations League a quelli della Coppa Delle Regioni, con il presidente Marco Tura che ha ufficializzato l’organizzazione della fase finale per giugno a San Marino.

Tura che di fatto ha aperto anche la campagna elettorale per la corsa al consiglio federale, si voterà a fine gennaio. Il presidente ha annunciato che i due consiglieri Valeria Canini e Stefano Bevitori non si ricandideranno, confermando la volontà di continuare alla guida del calcio con il gruppo che sta rappresentando. Non ha poi usato mezze parole lo stesso Tura che ha attaccato frontalmente la nuova cordata che punta a scalare i vertici della federazione, chiedendo di prediligere la continuità alla novità. Si apre dunque una fase calda per il calcio sammarinese dove non mancheranno gli interventi decisi. La partita è già iniziata, a fine gennaio il fischio finale.

