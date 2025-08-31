Ci sono gli "italiani" Džeko, Muharemović e Košpo per la sfida di San Marino
L'attaccante della Fiorentina, ex Roma e Inter tra i convocati per la partita di Serravalle del 6 settembre.
Il ct della Bosnia Erzegovia, Sergej Barbarez, ha diramato la lista allargata dei giocatori convocati per il doppio impegno internazionale contro San Marino (6 settembre) e Austria (9 settembre):
Portieri:
Nikola VASILJ, Martin ZLOMISLIĆ, Osman HADŽIKIĆ
Difensori:
Amar DEDIĆ, Jusufu GAZIBEGOVIĆ, Dženis BURNIĆ, Nihad MUJAKIĆ, Nikola KATIĆ, Tarik MUHAREMOVIĆ, Stjepan RADELJIĆ, Adrian Leon BARIŠIĆ, Eman KOŠPO
Centrocampisti:
Ivan ŠUNJIĆ, Amar MEMIĆ, Ivan BAŠIĆ, Armin GIGOVIĆ, Benjamin TAHIROVIĆ, Haris HAJRADINOVIĆ, Nail OMEROVIĆ, Kerim ALAJBEGOVIĆ, Ifet ĐAKOVAC
Attaccanti:
Edin DŽEKO, Ermedin DEMIROVIĆ, Samed BAŽDAR, Luka KULENOVIĆ
[Banner_Google_ADS]