UNDER 21 Ciacci: "Cerchiamo il gol, sogniamo il risultato"

La Nazionale Under 21 è partita questa mattina per Riga in vista dell'impegno di domani contro la Lettonia valido per l'Europeo di categoria. Alle 15,45 l'allenamento ufficiale allo Skonto Stadium; la partita domani alle 14 locali, le 13 a San Marino. Questo è il primo di due impegni ravvicinati, l'Under 21 giocherà martedì 12 a Kielce, in Polonia.

Nel video l'intervista al centrocampista Elia Ciacci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: