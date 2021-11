UNDER 21 Ciacci: "mezz'ora troppo passivi" Tani: "non ero abituato a tutte queste interviste" Nel dopo partita di San Marino - Israele 0-4 under 21 hanno parlato il centrocampista Elia Ciacci e il debuttante Andrea Tani

Elia Ciacci oltre a riconoscere i meriti degli avversari definisce troppo passiva la mezz'ora in cui gli israeliani tra l'11° e il 31° del primo tempo hanno segnato 4 gol. Nella ripresa il debutto molto positivo di Andrea Tani al suo primo gettone in Nazionale - dichiara - non sono abituato a tutte queste interviste.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: