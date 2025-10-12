Cipro cala il poker a San Marino: termina 4-0, per i Titani grande chance con Berardi

Serviva una risposta dopo il durissimo ko di Vienna e questa – dal punto di vista della prestazione – è parzialmente arrivata. Perché in difesa la Nazionale di San Marino è più attenta e compatta, in attacco qualcosa si crea come la clamorosa chance capitata a Berardi. Purtroppo però il risultato è quello che conta e che fa fede, e allora Cipro vince 4-0 allo Stadium e per i biancazzurri si chiude una finestra di ottobre da 14 reti subite in due partite. Contro gli isolani sono gli episodi a far la differenza: al 4' Contadini cade sulla spalla con tutto il peso del corpo ed è costretto a uscire, il gioco resta fermo per qualche minuto e alla ripresa Cipro colpisce: Louizou viene lasciato colpevolmente solo sul secondo palo e libero di appoggiare con il piattone. Il VAR conferma la posizione regolare e San Marino è colpita a freddo. Poi è lo stesso numero 10 di Cipro a graziare i Titani quando apre troppo il mancino. Attento Colombo invece sul tentativo di Kastanos prima e su quello centrale di Charalampous poi. San Marino resta in partita e, in chiusura di prima frazione, costruisce un'occasione colossale. Zannoni inventa e scucchiaia per Nanni che trova Berardi solo sul secondo palo, il 10 ci arriva all'ultimo e con la punta manda incredibilmente fuori da 0 metri.

Quando si parla di episodi, ancora una volta... Dal possibile 1-1 a fine primo tempo si riparte con il 2-0 Cipro nel secondo. Loizou anticipa tutti e centra il palo da corner, Andreou si trova al posto giusto al momento giusto e in tap-in firma il raddoppio che sembra chiudere i giochi. Sponda cipriota entra Kakoullis, e sarà un fattore. L'attaccante dell'Aris Limassol prima chiama Colombo alla risposta sul suo mancino, poi prende velocità sull'out di sinistra e la spinta di Cevoli viene sanzionata con la pena massima. Rigore per Cipro, il centrocampista dell'Hellas Verona Kastanos è glaciale e spiazza Colombo per il tris. Torna a farsi vedere San Marino: Nanni viene anticipato sul più bello da Laifis. Sul corner successivo di Berardi, la sfera incoccia sul palo esterno. Nel finale Kakoullis chiuderà il suo pomeriggio da sogno girando di controbalzo sotto l'incrocio il servizio dell'altro neo-entrato Anderson Correia. Il 4-0 è un passivo fin troppo pesante per quello visto allo Stadium, ma tant'è. San Marino chiude i propri impegni casalinghi così, a novembre spazio al doppio impegno in trasferta: l'amichevole contro la Repubblica Ceca, la chiusura del girone in Romania.









