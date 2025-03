QUALIFICAZIONI MONDIALI Cipro - San Marino in diretta dalla 17:50 su RTVSport

Appuntamento con la nazionale di San Marino nel debutto nelle qualificazioni ai mondiali contro Cipro. La partita sarà trasmessa in diretta dalle 17:50 su RTVSport canale 93 del digitale terrestre e in streaming sul sito di San Marino RTV per il territorio della Repubblica di San Marino.

