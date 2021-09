Classe-Victor San Marino 1-1

Secondo pareggio consecutivo per il Victor San Marino. A Classe sotto il diluvio in una partita condizionata da pioggia e vento e col campo ai limiti della praticabilità, la squadra di D'Amore è andata sotto al 21' con Bottini che ha ribadito in rete una punizione respinta da Pazzini. Nella ripresa Victor alla ricerca del pareggio su un campo dove era veramente difficile giocare. A 5 minuti dal termine il pari biancazzurro con Zabre che ha approfittato di un'uscita a vuoto del portiere di casa toccando in rete da due passi. Nel finale ancora il Classe vicino al nuovo vantaggio, ma un paio di ottime parate di Pazzini blindano l'1-1.