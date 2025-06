Colombo: "Una buona parata sul rigore", Golinucci: "Bel secondo tempo", Capicchioni: "Sensazioni forti"

Foto: FSGC/Pruccoli

La soddisfazione di Edoardo Colombo per il rigore parato, unita a quella di Alessandro Golinucci e del debuttante Gabriel Capicchioni.

"Sono super contento per l'approccio che abbiamo fatto nel secondo tempo, - ha detto Edoardo Colombo - sia mio da parte di tutta la squadra. Poi per il rigore parato adesso lo devo ancora vedere, però mi è sembrato una buona parata e sono molto felice". Si riparte dal secondo tempo perché quello è stato veramente un buon secondo tempo? "Sì, sicuramente non siamo quelli degli ultimi mesi, i 30 minuti iniziali di come abbiamo si approcciato e come è gestito anche il gioco, perché abbiamo provato tante cose in settimana e anche contro la Bosnia ci sono uscite molto bene e sicuramente dobbiamo ripartire dal secondo tempo".

"Siamo stati bravi nel riprendere in mano la partita - ha detto Alessandro Golinucci - Un quarto d'ora dove sono partiti veramente forti, lo sapevamo, eravamo pronti, ma poi alla fine ci hanno sorpreso lo stesso. 3-0 poteva diventare più grande il risultato, invece siamo stati bravi a rimetterci in sesto e poi a fare una buona partita". Si riparte dal secondo tempo di questa partita? "Direi di sì, abbiamo fatto un bel secondo tempo, abbiamo messo un po' di qualità, un po' di ignoranza, quindi tutto quello che serviva, ma abbiamo parlato anche con il mister, anche il primo tempo secondo noi in quel quarto d'ora finale siamo riusciti a tirare fuori qualcosa anche lì".

"Ovviamente ho provato sensazioni molto forti, - sottolineato Gabriel Capicchioni - non mi aspettavo neanche sinceramente di entrare in campo oggi, però mi sento molto bene, la squadra ha una buona mentalità anche contro l'Austria. Mi sento molto positivo". Come la valuti il tuo impatto nel tuo debutto? "Mi sono impegnato, ho corso tanto, ovviamente è faticoso, poi ho dato anche una bella palla a Benvenuti e stavamo per fare gol. Però sì, sono contento della mia prestazione". Spesso chiedo anche a chi si dedica l'esordio in nazionale, tu comunque fai parte di una famiglia che è molto legata al mondo dello sport sammarinese e direi anche internazionale. "Sì, mio nonno è stato (Luciano Capicchioni) un grande procuratore di basket, ha avuto anche la squadra di Rimini, un grande uomo, infatti mi ispiro molto a lui"