Colorno - Victor San Marino anticipata a giovedì

Si giocherà giovedì 19 maggio l'ultima partita degli spareggi tra le seconde tra Colorno e Victor San Marino. La partita era inizialmente prevista per domenica prossima, ma in caso di successo degli emiliani, Colorno e Castenaso chiuderebbero il girone a pari punti e per regolamento è previsto un ulteriore spareggio tra le due che potrebbe giocarsi già domenica prossima, considerato che dalla domenica successiva sono previsti gli spareggi nazionali tra le seconde.









Ma al netto della trasferta di giovedì. per il Victor San Marino, già eliminato dalla corsa agli spareggi, è già tempo di tirare le somme sulla sua prima stagione. Stagione più che positiva, considerando che con la qualificazione ai playoff si è raggiunto uno degli obiettivi prefissati. E pazienza se per ora la fase 2 non ha regalato gioie, né punti: restano le ottime prestazioni col Castenaso, l'ultima delle quali condizionata anche da alcuni episodi controversi. Soprattutto per il rigore che ha dato il via alla rimonta dei bolognesi, concesso per un inesistente fallo di Rosti.

Ma soprattutto resta un campionato regolare dal finale scoppiettante, premio per una squadra che ha sempre saputo tenere duro, anche nelle difficoltà. Anche in un inizio altalenante, quando il gol proprio non arrivava e le posizioni di vertice cominciavano a farsi lontane. O a Cotignola, quando i tre gol presi dall'ultima della classe cancellavano definitivamente ogni velleità di rincorsa al primato. Questo anche grazie ai “correttivi” invernale, con gli stravolgimenti in attacco, gli innesti d'esperienza Ambrosini – capocannoniere di squadra e Santoni. E quello di Carrer, la cui fragilità fisica non gli ha impedito di segnare gol pesanti.

Le basi per salire ulteriormente di livello nella stagione che verrà sono state gettate, prima però c'è da provare a chiudere in bellezza questo campionato e lasciare quell'amara quota zero. Impresa tutt'altro che facile, considerando che il Colorno ha bisogno di un successo per portare il Castenaso allo spareggio per gli spareggi nazionali. Contro un avversario dominante nell'andata dello Stadium, D'Amore ritrova il terzino Boccioletti – che ha scontato la squalifica – ma salvo sorprese perde il centrocampista Albonetti: l'entità dell'infortunio al ginocchio non è ancora stata resa nota, visto come è uscito dal terreno di gioco però le possibilità che recuperi in pochi giorni sembrano limitate.