CAMPIONATO SAMMARINESE Colpo del Murata: il nuovo tecnico è Beppe Angelini

Colpo del Murata: il nuovo tecnico è Beppe Angelini.

Beppe Angelini è il nuovo allenatore del Murata. Il tecnico riminese, con un passato da calciatore anche in serie A, ha ottenuto tre promozioni dalla serie D alla C con Bellaria, Santarcangelo e Cesena. Nel suo lungo curriculum anche il settore giovanile di squadre di prestigio con Juventus, Cesena e Napoli. Un allenatore esperto e di valore che testimonia la volontà del Murata di rilanciarsi in campionato e programmare per tempo il futuro della squadra bianconera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: