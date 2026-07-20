Colpo di scena: il San Marino Calcio regolarmente iscritto al campionato di Eccellenza 2026-2027

Dopo settimane di silenzi, dubbi, e scenari da incubo, il club biancoazzurro deposita la documentazione e si prende un posto nel campionato di Eccellenza 2026-2027. Emiliano Montanari invia i bonifici ai tesserati e salda i pregressi ricevendo in cambio le liberatorie per procedere con l'iscrizione della squadra alla quinta serie italiana. L'ultimo, in ordine di tempo, a ricevere il pregresso è stato il bomber Mattia Gasperoni passato all'Aquila con il DS Alfio Pelliccioni.

Quando ormai in molti erano già pronti a scrivere il funerale del San Marino Calcio è arrivata la notizia che ribalta tutto: il club ha completato l'iscrizione che richiede il perfezionamento della procedura telematica sul portale LND (Lega Nazionale Dilettanti) e il pagamento delle quote federali stabilite, che ammontano a circa 3.000 mila euro per l'iscrizione a cui si aggiunge la tassa associativa. La sede di gioco indicata è ancora quella dello stadio Calbi di Cattolica che ospiterà le gare interne del San Marino Calcio anche per la prossima stagione.

Il primo step è stato fatto, adesso si procederà alla formulazione del settore tecnico in primis l'allenatore e via via l'arrivo dei giocatori che andranno a completare la rosa. Dopo questa notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, si attendono sviluppi che riguardano l'uso da parte della società presieduta da Emiliano Montanari del nome della squadra. In sostanza la Segreteria di Stato competente starebbe lavorando ad un atto normativo per evitare l'uso “improprio” del nome San Marino.









