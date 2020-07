MERCATO Colpo Lusini per il Cosmos Acquisto anche per il Domagnano che prende De Biagi mentre il Faetano conferma 9 giocatori.

Per quanto riguarda il mercato delle squadre sammarinesi, il Cosmos ha annunciato l'ingaggio di Daniele Lusini, difensore ex Tre Fiori, per la prossima stagione. Si rinforza anche il Domagnano con l'arrivo di Alex De Biagi dalla Virtus. Nessun nuovo acquisto, al momento, per il Faetano del neo-tecnico Alessandro Fabbri che ha deciso di confermare ben 9 giocatori: i due portieri Ermeti e Guidi, i difensori Della Valle e Zaghini, i centrocampisti Muggeo, Tomassoni, Fall e Dominella oltre all'attaccante Massimo Moroni.



