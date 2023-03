Colpo del Murata che gioca un'ottima partita e batte 1-0 il Tre Fiori. La decide all'82° Ura, liberato in area da Comuniello per il suo 11° centro in campionato. Nel primo tempo i bianconeri sciupano un rigore con Gaiani, la cui conclusione è respinta da Semprini, mentre i gialloblu si vedono annullare per fuorigioco la rete di Tall.