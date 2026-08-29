Colpo Tre Fiori: arriva Matteo Mandorlini

Il Tre Fiori piazza un importante colpo di mercato con l’arrivo di Matteo Mandorlini, centrocampista classe 1988 proveniente dal Ravenna. L’operazione, fortemente voluta dalla società e conclusa dal direttore sportivo Francesco Lo Russo, porta in gialloblù un giocatore di grande esperienza con alle spalle una lunga carriera nel calcio professionistico. Nato a Como, Mandorlini è cresciuto nel settore giovanile del Parma, debuttando giovanissimo in Serie A e in Coppa UEFA nella stagione 2005/06. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Pavia, Foligno, Viareggio, Piacenza, Brescia, Spezia, Grosseto, Pisa e Pordenone, prima di vivere un lungo periodo al Padova, con oltre 100 presenze e la conquista di Serie C e Supercoppa nel 2017/18. Negli ultimi anni ha giocato con Seregno, Flaminia e Ravenna, disputando proprio con quest’ultima la sua ultima stagione tra i professionisti.

Figlio dell’ex calciatore ed ora allenatore del Ravenna Andrea Mandorlini, queste sono le prime parole di Matteo da giocatore gialloblu: “Sono pronto a questa nuova esperienza. Era nell’aria da un paio d’anni: la società mi è stata dietro, ma prima ho preferito fare un’altra stagione a Ravenna tra i professionisti. Avevo sempre lasciato la porta aperta e ora l’occasione si è concretizzata nel momento giusto. Sono contento di questa scelta. Ho già fatto il primo allenamento con i compagni e ho trovato un ambiente serio e un bel gruppo. C’è tutto per fare le cose fatte bene e ho percepito le sensazioni giuste. Arrivo con tante motivazioni. La società mi ha chiesto di portare, oltre alla mia esperienza professionale, anche un valore aggiunto a livello umano. Sono certo di inserirmi in fretta in questo gruppo di bravi ragazzi, che già mi hanno regalato un inizio di stagione vincente, conquistando la Supercoppa pochi giorni fa. Davvero un bel benvenuto. Mi avevano contattato anche altre squadre, ma nella mia decisione ha assunto un peso importante la voglia di lottare per vincere del Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica, che ogni stagione lotta per conquistare trofei e tornare a giocarsi le Coppe europee. A livello personale conosco Sirri e Prandelli, due sicurezze”.









