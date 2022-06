MERCATO Colpo Tre Penne: ecco Dormi dalla Folgore

Colpo Tre Penne: ecco Dormi dalla Folgore.

Secondo colpo di mercato per il Tre Penne. Dopo l'arrivo del difensore Antonio Barretta, la società biancazzurra ha ingaggiato anche Lorenzo Dormi. Il fantasista ex Folgore ha realizzato 9 reti e 4 assist nell'ultima stagione con i giallorossoneri e sarà già a disposizione di Stefano Ceci per il doppio impegno di Conference League contro i bosniaci del Tuzla City in programma a luglio.

