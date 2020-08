SERIE A FEMMINILE Com'è dura la Serie A: Academy travolta 10-0 ad Empoli Da dimenticare la prima in A della San Marino Academy con le toscane che vincono 10-0. Tripletta per Polli, doppiette per Glionna e Leonessi. Segnano anche Prugna, Cinotti e Dompig.

Com'è dura la Serie A: Academy travolta 10-0 ad Empoli.

L'Empoli travolge la San Marino Academy nella prima giornata della Serie A Femminile. Le toscane superano 10-0 le ragazze di Alain Conte segnando 5 gol per tempo. Sugli scudi Elisa Polli con una tripletta, doppiette per Benedetta Glionna e Silvia Leonessi. Reti anche per Prugna, Cinotti e Dompig.

L'Academy prende una traversa nel primo tempo con Greta di Luzio. La prossima settimana sul Titano arriva il Milan, si gioca sabato 29 alle ore 17:45.



I più letti della settimana: