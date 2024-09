Dopo l'esordio stagionale in Coppa Italia, ko con il Castelfidardo, il San Marino Calcio sarà impegnato domenica in trasferta sul campo della squadra toscana del Tau Calcio Altopascio. Per la squadra del tecnico Emmanuel Cascione sarà il debutto nel nuovo campionato di serie D girone D. Si gioca allo Stadio di Altopascio alle 15.