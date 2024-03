DISCIPLINARE Commissione Disciplinare: 2 mesi di squalifica per Adami Martins

La Commissione Disciplinare della FSGC ha squalificato per 2 mesi Adami Martins, ex centrocampista del Tre Fiori. Il calciatore non ha rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 stipulato con la società gialloblu per trasferirsi al Pietracuta in Eccellenza. La sanzione dovrà essere scontata da Adami Martins nel campionato di pertinenza.

