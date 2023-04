Commissione Disciplinare: squalifiche e multe per La Fiorita

La Commissione Disciplinare, dopo il deferimento della Procura Federale della Federazione Sammarinese Gioco Calcio, ha squalificato i dirigenti della Società Sportiva La Fiorita per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché l’obbligo di fornire informazioni corrette, sotto il profilo economico gestionale. Alla Fiorita è stato contestato di aver sottoscritto un accordo di 50mila euro per il controllo del club, consentendo un’ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all’ordinamento sportivo sammarinese. La Commissione Disciplinare, dopo aver accolto il deferimento della Procura federale, ha inflitto 6 mesi di inibizione ad Andrea Delvecchio, all'epoca dei fatti membro del consiglio direttivo. Tre mesi e 20 giorni di inibizione per i dirigenti Michele Della Valle, Paolo Zanotti e Julian Aliaj. Ammenda di 8mila euro alla società sportiva La Fiorita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Va aggiunto che la Procura Federale ha sottolineato l’atteggiamento estremamente collaborativo di tutti i soggetti sottoposti alle indagini.

