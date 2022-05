Compensi FSGC: assoluzione con formula piena per Marco Tura e Luigi Zafferani Presidente e Segretario Generale sono stati assolti dalle accuse di concorso in amministrazione infedele continuata.

Si è chiuso oggi, con l'assoluzione con formula piena il procedimento a carico del presidente della FSGC Marco Tura e del Segretario Generale Luigi Zafferani. I due dirigenti erano imputati per amministrazione infedele in relazione all'erogazione di un compenso mensile di circa 1.000 euro, fra il 2017 e il 2019, ai membri del Consiglio Federale. Tura e Zafferani sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza del Commissario della Legge Alberto Buriani. Nell'udienza di martedì è stato sentito anche Alan Gasperoni dalla cui denuncia è partita l'indagine che aveva portato al rinvio a giudizio dei vertici federali.

