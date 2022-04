Compensi FSGC: sentito il presidente del CONS Gian Primo Giardi

Nuova fase del processo ai vertici della Federcalcio sammarinese Marco Tura e Luigi Zafferani per i compensi erogati ai membri del Consiglio Federale. Davanti al giudice Buriani è stato chiamato in qualità di testimone il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi. Alle domande del procuratore del fisco Roberto Cesarini, del giudice Alberto Buriani e dell'avvocato di Tura, Pier Luigi Bacciocchi, il numero 1 del CONS ha dichiarato che gli emolumenti, sotto forma di compensi, rimborsi spese o gettoni di presenza, risultavano a bilancio e che le modifiche dei regolamenti della Federcalcio, che li autorizzavano, sono stati ratificati dal Consiglio Nazionale del CONS, in alcuni casi, dopo approfondimenti. La prossima udienza è programmata per il 3 maggio quando è prevista l'audizione di Alan Gasperoni, dal quale è partita l'indagine dopo la denuncia presentata per amministrazione infedele. Sentito l'ex presidente de La Fiorita il processo potrebbe avviarsi verso la conclusione.

