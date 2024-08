IMPIANTI Completati i lavori di rinnovamento dei campi di Montegiardino e Faetano Rinnovati fondi sintetici dei due impianti, dotati anche di nuovi impianti idrici, recinzioni e protezioni antitrauma.

Sono terminati i lavori di ristrutturazione dei terreni di gioco degli impianti di Faetano e Montegiardino. La nuova stagione del calcio sammarinese potrà dunque contare su due impianti rinnovati. Attingendo ai contributi del progetto della FIFA Forward anche la Federazione del Titano ha potuto garantirsi contributi da destinare alle infrastrutture. Dal 2016, la FIFA ha distribuito in sette anni 2,8 miliardi di dollari allo sviluppo del calcio nelle federazioni affiliate. Un sostegno importante, che ha permesso di intervenire sui campi sportivi dell'Igor Crescentini di Montegiardino e del Guido Della Valle di Faetano, adesso dotati di nuovi fondi sintetici di ultima generazione.

L'intervento, realizzato da NTS Sport, azienda che ha gestito anche la ristrutturazione dell'area esterna sintetica del San Marino Stadium, ha previsto prima la rimozione del vecchio manto, poi il ripristino del sottofondo e la posa del nuovo manto sintetico. Gli interventi hanno previsto anche nuovi impianti idrici e recinzioni. Da segnalare in particolar modo anche l'installazione di protezioni antitrauma per garantire la sicurezza degli atleti. Un aspetto importante per lo svolgimento delle attività e un tocco di colore che richiama quello della bandiera di San Marino.

