Comportamento discriminatorio, tre mesi di squalifica per il tecnico del Tre Penne Nicola Berardi

Mano pesantissima del giudice sportivo nei confronti del tecnico del Tre Penne Nicola Berardi. L'allenatore della squadra di Città è stato squalificato per comportamento discriminatorio nei confronti dell'arbitro per tre mesi, fino all'8 maggio 2025. A questa squalificata si aggiungono ulteriori tre giornate in quanto espulso per offese nel corso della partita di Campionato Sammarinese tra Tre Penne e Cailungo. Nelle motivazioni del provvedimento si rimanda all'articolo del regolamento di disciplina che prevede tre mesi di squalifica in caso di atti discriminatori per motivi di razza, lingua, religione. Al Tre Penne comminata una multa per 950 euro.

Nello stesso comunicato squalificato per 3 giornate il tecnico della San Marino Academy Matteo Cecchetti per offese nei confronti dell'arbitro in occasione della sfida contro il Faetano. Alla San Marino Academy anche una multa di 250 euro.