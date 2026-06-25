Con Handanovic, Ribery e Lichtsteiner, c'è anche Matteo Cecchetti

Quasi una squadra completa in tutti i reparti quella che ha conseguito il patentino UEFA Pro al Settore Tecnico di Coverciano. Dal portiere ex Inter Samir Handanovic, al difensore bianconero Stephan Lichtsteiner, passando per giocatori come Alessandro Diamanti, neo allenatore del Cesena o l'ex attaccante Franck Ribéry. In questa super squadra neo patentata con il massimo livello di abilitazione per allenatori di calcio riconosciuto dalla UEFA, c'è anche il sammarinese Matteo Cecchetti. Il commissario tecnico della nazionale under 21 ha ultimato insieme ai suoi colleghi il percorso che permette di guidare qualsiasi squadra professionistica, incluse quelle di Serie A, Serie B e le nazionali maggiori. Durante il percorso di formazione i tecnici del corso hanno avuto la possibilità di seguire anche gli allenamenti del Milan di Allegri, del Como di Fabregas e svolgere uno stage a Santander in Spagna al Racing.

Questo l'elenco completo dei neo tecnici Uefa Pro:

Matteo Andreoletti, Simone Bentivoglio, Raffaele Biancolino, Matteo Cecchetti, Andrea Chiappella, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic, Cosimo Inguscio, Stephan Lichtsteiner, Francesco Magnanelli, Nicola Matteucci, Alexandre Nizelik, Franck Ribery, Paolo Sammarco, Vanni Sartini, Mattia Scala, Luca Tabbiani, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello.







