AMICHEVOLE Con la Slovenia una Nazionale sperimentale Tante le assenze per Franco Varrella. Indisponibili per diversi motivi, Nicola Nanni, Filippo Berardi, Davide Simoncini, Mirko Palazzi, Elia Benedettini, Luca Nanni, Lorenzo Lunadei. La partita in diretta su San Marino RTV

Prima grande incognita da risolvere per Franco Varrella è chi sarà il vice Elia Benedettini. L’ex portiere del Novara ha riportato un infortunio dopo la gara con il Liechtenstein e ancora non è possibile capire quando farà il suo rientro in Nazionale. In Slovenia, Varrella ha portato Simone Benedettini, Matteo Zavoli e Alex Stimac. Nessun pensiero, al momento, è rivolto all’esperto Aldo Junior Simoncini. Quella di questa sera con la Slovenia sarà dunque una Nazionale sperimentale. Varrella, vorrà vedere all’opera anche chi ha avuto fino ad ora meno spazio.

La partita, in diretta su San Marino RTV alle 20.45, si giocherà allo stadio Stožice. Una struttura nata nel 2010 dotata di 16 mila posti a sedere polivalente è capace di ospitare anche manifestazioni extra calcistiche. In questo avveniristico Stadio si giocano le partite in casa dell’Olimpia Lubiana e appunto della Nazionale Slovena. Questa sera oltre ai giornalisti e operatori Tv saranno 250 le persone invitate dalla federazione slovena per assistere all’incontro. Altro avversario il maltempo. Questa mattina Lubiana si è svegliata sotto la pioggia e con soli 12 gradi, in serata prima della partita è prevista una tregua.

Nel servizio l’intervista a Matteo Vitaioli attaccante Nazionale San Marino



Da Lubiana, l’inviato Lorenzo Giardi



