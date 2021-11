IL PROTAGONISTA Con rigore guadagnato e un gol Nicola Nanni si è preso la scena Il sammarinese decisivo nel 2-0 della Lucchese

"Con quel fisico lì prima o poi si mette a far gol e diventano dolori per tutti". Ed ecco che chi ha investito su Nicola Nanni piano piano comincia ad avere ragione. Il Cesena, il Crotone, adesso la Lucchese. E anche e soprattutto la Nazionale di San Marino della quale Nicola, classe 2000, si candida ad essere leader tecnico per il prossimo decennio almeno. Proprio con la maglia biancazzurra, Nanni ha trovato il primo gol europeo. Lo ha segnato a Skorupski, alla Polonia di Lewandowski. E ha cambiato il sapore, se non proprio la sostanza, di quella serata così difficile. Un fisicone, non un predestinato. Un ragazzo che ha lavorato e sta lavorando duro sul campo, fidandosi degli allenatori, anche di quelli che gli hanno dato poco spazio.

Ieri con la maglia della Lucchese, Nanni ha trovato il secondo gol nel campionato di serie C. E' la rete del 2-0 quella che chiude la sfida contro il Montevarchi. Non sempre negli 11, ma sempre in campo per almeno uno spezzone di gara, Nanni aveva segnato anche all'Olbia, alla quarta giornata. Un gol bello e importante, il primo tra i professionisti. Precedentemente con la maglia di Monopoli e Cesena, il giovane attaccante si era fatto apprezzare per la generosità con la quale aveva dato supporto prezioso ai compagni. C'era andata vicino molte volte, ma il gol ancora no. Oggi Nanni, ancora giovanissimo, continua a migliorare ed è facile ipotizzare come la serie C sia semplicemente un punto di passaggio, un trampolino verso un calcio che cerca fisici importanti e ragazzi seri.

