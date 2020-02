NAZIONALE Con Varrella per tutto il 2020

Con Varrella per tutto il 2020.

Come già anticipato la scorsa settimana dalla nostra emittente, il Consiglio Federale della Federcalcio ha confermato Franco Varrella ed il suo staff tecnico alla guida della Nazionale Sammarinese fino a dicembre 2020. Una scelta che oltre a prorogare l’impegno del tecnico romagnolo, porta la scadenza del C.T. alla pari di quelle della Nazionale Under 21 e dello stesso Consiglio Federale. Una decisione che permetterà al nuovo consiglio federale, che verrà eletto all'inizio del prossimo anno, di poter decidere in piena autonomia la guida tecnica delle due principali formazioni del calcio sammarinese, la Nazionale Maggiore e l'Under 21.



I più letti della settimana: