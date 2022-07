Conclusa la seconda edizione di Super Calcio: favorire l'integrazione attraverso il calcio

Si è conclusa ieri la seconda edizione di “Super Calcio”, camp estivo organizzato dalla Federcalcio di San Marino, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Speciali, con il confermato obiettivo di creare un ambiente sportivo-culturale nel quale favorire l’integrazione attraverso l’attività calcistica. Bimbi e bimbe dai 6 ai 16 anni hanno potuto condividere il campo con ragazzi con vari gradi di disabilità. Il responsabile del progetto Fabio Lepri anticipa che la FSGC è stata scelta della UEFA per un progetto pilota a carattere inclusivo e da settembre i ragazzi con disabilità avranno la possibilità di giocare nei poli calcistici di base ed in Academy. È fare del calcio e non fare del sociale il senso profondo di questa attività – conclude la Fsgc.