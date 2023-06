COPPE EUROPEE Conference: Cosmos in Montenegro, La Fiorita in Moldavia Cosmos e La Fiorita hanno scoperto i rispettivi avversari nel primo turno di qualificazione di Conference League: saranno i montenegrini del Sutjeska e i moldavi dello Zimbru Chisinau. Andata il 13 luglio, ritorno il 20.

Cosmos e La Fiorita muovono verso est per il primo turno di qualificazione della Conference League 23/24. Un esordio assoluto nella competizione per i gialloverdi di Nicola Berardi che tornano a giocare in Europa 22 anni dopo l'ultima volta, quasi un habitué per i gialloblu di Thomas Manfredini, chiamati a sostituire la Virtus e alla dodicesima partecipazione consecutiva nelle coppe europee. L'urna di Nyon ha decretato gli avversari per le due squadre sammarinesi, con il doppio confronto in programma 13 e 20 luglio. Il Cosmos – secondo sul Titano - volerà in Montenegro per sfidare il Sutjeska Niksic che ha chiuso il proprio campionato nella stessa posizione, a pari punti con il Buducnost Podgorica laureatosi campione soltanto per gli scontri diretti. I biancoblu si sono “accontentati” con la vittoria della Coppa di Montenegro. Un avversario tosto – sulla carta – che l'anno scorso è stato eliminato dalla Champions dal ben più quotato Ludogorets. Di Maio e compagni sono però pronti a dar battaglia, così come farà La Fiorita che era testa di serie nel sorteggio. A Montegiardino toccano i moldavi dello Zimbru Chisinau, la seconda squadra più importante del paese dopo lo Sheriff Tiraspol. I “Bisonti” si sono qualificati alla Conference grazie al terzo posto nel campionato della Moldavia, proprio come i gialloblu. A meno di stravolgimenti, La Fiorita dovrebbe giocare l'andata in casa e il ritorno in trasferta. Percorso inverso per il Cosmos che partirà dal Montenegro per poi chiudere a San Marino. Oggi è stato giorno di sorteggi anche per la Champions League: in caso di vittoria del mini-girone preliminare, il Tre Penne sarebbe atteso dalla doppia sfida con gli irlandesi dello Shamrock Rovers.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: