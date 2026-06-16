Conference: La Fiorita affronta l'UNA Strassen, Virtus contro il Dila Gori

Sono due le sammarinesi che rappresenteranno il Titano in Conference League e che al sorteggio di Nyon hanno scoperto il proprio destino.

Nel primo turno preliminare La Fiorita, vincitrice della Coppa Titano e testa di serie in Conference, affronterà i lussemburghesi dell'UNA Strassen, quarti classificati nell'ultimo campionato locale. Per la Virtus – da non testa di serie – ci sarà invece il doppio confronto con i georgiani del Dila Gori.

Ancora da definire chi giocherà in casa e chi in trasferta, certe invece le date: giovedì 9 luglio l'andata, giovedì 16 il ritorno.

