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Conference League, all'intervallo Dila Gori-Virtus 2-1

Avanti al 4° con Benincasa, i neroverdi vengono ribaltati in 10' da Shekiladze e Anoff

9 lug 2026

All'intervallo il Dila Gori comanda per 2-1 sulla Virtus nell'andata del primo turno di qualificazione di Conference League. Neroverdi avanti già dopo 3', Menteshashvili scivola a centrocampo e Benincasa recupera e allarga da Scappini, sul cross che segue Golinucci fa sponda ancora per Benincasa che anticipa il difensore e infila in rete.

Tempo 5' però e il Dila la impatta con Shekiladze che anticipa l'uscita di Passaniti sul bel filtrante di in area di Gogoberishvili. E al 13° arriva il sorpasso di Anoff che raccoglie un angolo respinto sulla mezzaluna e la piazza in buca.




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