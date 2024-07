Conference League, alle 18 c'è Flora-Virtus. Bizzotto: "Ci crediamo, speriamo di coronare questo sogno"

Solo trasferte in palcoscenici importanti per la Virtus: dal prestigioso campo dello Steaua al Lillekula Stadium di Tallinn, dove nel ‘18 si mise in palio la Supercoppa Europea tra l’Atletico e il Real Madrid, con tanto di bacheca ricordo dell’evento. Dalla prima – e unica – finale internazionale persa dai blancos in questo millennio alla possibile prima, clamorosa qualificazione europea della Virtus, che dopo il pari interno può ora sognare lo sgambetto al Flora.

Carte mischiate nella rifinitura di Bizzotto che dietro recupera Rinaldi e Battistini e davanti deve decidere come sostituire Pecci, titolare nel tridente dell’andata insieme a Benincasa e Lombardi: Abouzziane e Mema le eventuali alternative offensive a disposizione.

Nel video da Tallinn le parole di Luigi Bizzotto, allenatore Virtus