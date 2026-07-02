Conference League: ecco la lista de La Fiorita per l'Europa

La Fiorita ha presentato una lista di 24 giocatori per il primo turno preliminare di Uefa Conference League che vedrà i gialloblù opposti all’UNA Strassen (Lussemburgo). Della rosa che sarà al via della prossima stagione prenderanno parte all’esperienza europea il portiere Gianluca Vivan, i difensori Giacomo Nigretti, Tommaso Zafferani, Marco Mazzotti e Andrea Grandoni, i centrocampisti Marco Djuric, Daniel Cicarelli e Marcello Mularoni e gli attaccanti Umberto Nappello, Tommaso Guidi, Matthias Bonetti e Filippo Berardi. In gruppo anche il difensore Andrea Brighi. Gli altri giocatori della rosa confermati, per motivi professionali o personali, non saranno disponibili prima di agosto. Per l’impegno europeo tornano a vestire la maglia gialloblù il portiere Alan Neri, i difensori Mirko Drudi, Valerio Nava, Hernan Zazas e Filippo Santi e gli attaccanti Riccardo Zulli e Samuel Pancotti. In porta Stefano Ceci potrà contare anche sui giocatori della Nazionale sammarinese Davide Colonna e Nicolas Giacopetti, sul centrocampista classe ’94 Alì Molossi, reduce dalla vittoria del campionato d’Eccellenza con il Mezzolara, e sul fresco sedicenne Thomas Bonifazi, proveniente dalla San Marino Academy.

PORTIERI Gianluca Vivan Alan Neri Davide Colonna

DIFENSORI Giacomo Nigretti Tommaso Zafferani Marco Mazzotti Andea Brighi Mirko Drudi Valerio Nava Hernán Federico Zazas Sánchez Filippo Santi Andrea Grandoni

CENTROCAMPISTI Marco Djuric Daniel Cicarelli Marcello Mularoni Alì Molossi Thomas Bonifazi

ATTACCANTI Umberto Nappello Tommaso Guidi Matthias Bonetti Nicolas Giacopetti Samuel Pancotti Riccardo Zulli Filippo Berardi









