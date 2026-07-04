COPPE EUROPEE

Conference League: ecco la lista UEFA della Virtus

Conference League: ecco la lista UEFA della Virtus.

Ufficializzata la lista dei giocatori impegni con la Virtus in Conference League

PORTIERI 1 De Angelis Mirco 31 Guddo Samuele 39 Passaniti Alex

DIFENSORI 4 Yahya Rabie Ayoub 15 Gori Nicola 16 Muggeo Jacopo 23 Di Pollina Emilio 30 De Santis Mirco 34 De Lucia Umberto

CENTROCAMPISTI 10 Buonocunto Ivan 17 Golinucci Alessandro 21 Amati Armando 45 Ciacci Elia 77 Satalino Vittorio 93 Piscitella Giammario

ATTACCANTI 7 Santi Simone 11 Lombardi Tommaso 20 Gasperoni Marco 25 Benincasa Simone 90 Scappini Stefano

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