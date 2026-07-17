Conference League, Elia Ciacci: "Felice per il gol, peccato non aver segnato di più"
La soddisfazione di Elia Ciacci per il gol segnato, il centrocampista della Virtus sottolinea anche il rammarico per le occasioni non sfruttate.
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