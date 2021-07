Conference League, Folgore a Malta per rimontare due reti all'Hibernians

Obiettivo, sogno, speranza. Comunque lo si voglia chiamare, la Folgore va a Malta per rimontare il 3-1 incassato allo Stadium dall'Hibernians. Vincere con due gol di scarto per portare a casa almeno i supplementari, questo il compito se si vuole prolungare l'estate del calcio sammarinese. Rispetto all'andata, Falciano sarà priva, per motivi di lavoro, del difensore Piscaglia – titolare fisso dell'11 di Lepri – e del centrocampista Lisi. Si riparte dalle note positive e negative della partita di martedì: "È stata una partita difficile nel primo tempo abbiamo giocato meglio - dice l'attaccante della Folgore Yaya Jassey - nel secondo abbiamo mollato un po'. Si vedeva che loro fisicamente erano più avanti. Però è stata una partita bellissima, è stata la mia priva volta in una coppa europea e sono davvero felice".









Preso come rinforzo per la Conference League, Jassey è reduce da due stagioni in D con Savignanese e Sammaurese ed è in bilico tra la permanenza alla Folgore e il ritorno in quarta serie italiana. "Adesso vediamo, sta lavorando il mio procuratore - spiega Jassey - adesso c'è la Folgore: loro mi hanno chiesto di rimanere, forse rimango o forse torno in Serie D. C'è ancora tempo, vediamo".