COPPE EUROPEE Conference League, il Tre Fiori è in Armenia per completare l'opera I gialloblu sono dal Pyunik per difendere l'1-0 di Serravalle. Disponibili Sensoli e Moretti, fuori Berardi e Rastelli.

Dalla costa gallese all'altopiano armeno, da un estremo all'altro del continente con la costante di un successo casalingo da difendere per completare l'impresa. A 7 anni dalla prima gioia europea, il Tre Fiori è di nuovo in trasferta con due risultati su tre a disposizione, in ottica qualificazione.

Cambia la coppa, dall'Europa League alla Conference League, dove ha già in curriculum il passaggio del turno nel ’22. Cambia pure la pesantezza del viaggio, perché il tragitto verso Yerevan prevede sveglia prima dell'alba, un’ora di ritardo per imprevisti vari e uno scalo intermedio a Varna, in Bulgaria, per fare rifornimento all'aereo. E, sempre rispetto al 2018, cambia anche il livello di difficoltà: col Bala Town si partiva da un triplice vantaggio, stavolta invece c'è un 1-0 a separare i gialloblu dal Pyunik, dunque un ko di misura in questo caso non basterebbe.

Per completare il lavoro servono altri 90' abbondanti di battaglia e sofferenza, in compenso, rispetto all'andata, ci sono un paio di armi in più a disposizione. Davanti, dove la coperta era abbastanza corta, si aggiunge il nazionale sammarinese Nicko Sensoli; dietro invece rientra Diego Moretti, che ha saltato la partita di Serravalle per infortunio ma ora è arruolabile.

Non fanno parte della spedizione il portiere di riserva Berardi e il centrocampista Rastelli, rimasti a San Marino: per il resto, Girolomoni ha tutti a disposizione.

Nel servizio le parole di Diego Moretti, difensore del Tre Fiori

