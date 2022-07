QUALIFICAZIONI EUROPEE Conference League, il Tre Fiori sfida il Fola Esch Fischio d'inizio alle 20, per i gialloblu è l'esordio nella competizione.

Il sole del Lussemburgo picchia poco ma tira tardi e per il Tre Fiori l’esordio in Conference League si prospetta come inusuale appuntamento serale e anche diurno. Fischio d’inizio alle 20 per l’andata contro un Fola Esch difficile da decifrare: diversi i cambiamenti rispetto alla squadra che un anno fa sfiorava i gironi, in campo – tra gli addii anche quello della stella Mustafic, 3 gol nella scorsa edizione – come in panca, con la promozione del vice Correia.

Il primo 11 della gestione Selva si prospetta un mix tra le colonne della formazione che ha vinto la Coppa Titano e i tanti innesti di rilievo. Semprini in porta, Pezzi nella difesa con De Lucia e Grani, gli esterni Mantovani e Lo Russo, Goh davanti con Gjurchinoski. E in mezzo, insieme a De Falco e Adami, chissà che non tocchi al classe 2002 Rastelli, U21 biancazzurro che Selva ha portato con sé dal Pennarossa.

Nel video le parole di Andy Selva, allenatore del Tre Fiori

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: