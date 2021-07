Conference League: l'Hibernians vince in rimonta con la Folgore La squadra di Falciano va avanti con Fedeli poi i maltesi la ribaltano fino al 3-1.

Avvio da incorniciare per la Folgore che dopo appena 5 minuti sblocca la partita con il gol di testa di Eric Fedeli sul cross di Brilli dalla destra. Il vantaggio sammarinese resiste fino al 13' quando Jurgen Degabriele ristabilisce la parità con un grandissimo mancino a giro sul quale Lombardi non può nulla. Al 25' con Jake Grech che si ritrova il pallone e riesce a toccare non porta. La Folgore nel primo tempo ha anche un paio di occasioni, ma all'intervallo i maltesi sono avanti 2-1.

Nella ripresa la gara resta abbastanza equilibrata con la squadra di Omar Lepri che non riesce a creare come nel primo tempo. All'83' la squadra maltese firma il 3-1 con Jake Grech che firma la doppietta personale. Tra una settimana la gara di ritorno a Malta.

