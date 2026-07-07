Conference League, La Fiorita cede di misura con l'UNA Strassen

Il servizio della partita UNA Strassen - La Fiorita

La Fiorita inaugura la Conference League 2026/2027 in Lussemburgo cedendo di misura contro l’UNA Strassen, lasciando il discorso qualificazione aperto per la gara di ritorno. I padroni di casa sono un po’ da scoprire, La Fiorita un po' scoperta a metà campo costretta a seguire i veloci giocatori avversari. Resta il pari nonostante le difficoltà, conseguenza di carattere e determinazione, valori che hanno forgiato la squadra di Montegiardino, 15 partecipazioni consecutive in Europa non arrivano per caso.

Al 20’ il gol annullato all’UNA Strassen è un altro campanello d’allarme. Poi ci pensa Vivan con una grande parata due minuti più tardi. Intorno alla mezz’ora piccola curiosità regolamentare: Delorge resta a terra entra lo staff medico, calciatore che deve attendere 2 minuti prima di rientrare in campo. Nel finale di tempo l’UNA Strassen torna a spingere, il muro gialloblù si oppone alla grande, la parata di Vivan è super al 43’ su Rastoder. L’esterno lussemburghese ci riprova e questa volta c’è il palo a salvare La Fiorita. All’intervallo è 0-0 e bene così.

Nella ripresa Ceci cambia qualche cosa dopo dieci minuti. La girata di Perez in acrobazia è deviata e finisce sul fondo. I gialloblù sono ordinati e guadagnano in possesso palla. Natami si divora il vantaggio da dentro l’area mandando alto. Sempre poter essere una serata da 0-0. C’è la beffa quando la punizione al limite, che pare non esserci, diventa un tiraccio di Perez nel traffico di un’area che porta alla deviazione dell’1-0. Finisce qui, ma il ritorno vale almeno un’altra notte nella quale crederci è un dovere.









Finale in Lussemburgo, l’UNA Strassen batte La Fiorita 1-0. Martedì a Serravelle il ritorno con diretta Tv su San Marino RTV

4 minuti di recupero

Quarto cambio Fiorita: entra Nappello al posto di Cicarelli



La conclusione di Perez viene deviata in mezzo all’area e spiazza Vivan (1-0)

84 punizione al limite per l’UMA Strassen: gol

80 che occasione per i padroni di casa con il pallone che s’impenna, Vivan non è preciso nell’uscita Seye la tocca di testa la palla attraversa lo specchio di porta senza entrare

79 occasione fallita da parte di Natami che da dentro l’area calcia alto

69 La Fiorita si difende con ordine e tiene il risultato

59 girata in acrobazia di Perez e palla deviata sul fondo

55 cambi Fiorita: entrano Bonetti, Giacopetti e Mularoni. Fuori: Guidi, Pancotti, Zulli

Di nuovo in campo per il secondo tempo

All’intervallo è 0-0

Siamo nel minuto di recupero

44 palo UNA Strassen sul tiro di Rastoder!

43 che parata di Vivan! Il portiere salva sul gran tiro al volo di Rastoder.

41 Grandoni si oppone col corpo alla conclusione di Perez

40 minuti sul cronometro sempre 0-0

Mezz’ora di gioco sempre parità in Lussemburgo

Curiosità regolamentare, al 28 esce Delorge a bordo campo dopo l’ingresso dello staff medico, il giocatore di casa entra rientra dopo 2 minuti come da nuova regola

22 occasione per Steinmetz con paratona di Vivan

20 gol annullato all’UNA Strassen per fuorigioco

13 colpo di testa di Perez, a lato

Ammonito De Souza per un fallo su Mazzotti

6’ conclusione di Perez in diagonale che finisce sul fondo.



Iniziata la partita in Lussemburgo, modulo 3-4-3 per La Fiorita.

Tutto pronto per la sfida del primo turno di qualificazione di Conference League tra UNA Strassen e La Fiorita. La partita della squadra di Montegiardino apre la Conference League 2026/2027.

Questa la formazione scelta da Stefano Ceci:

Vivan, Mazzotti, Drudi, Nava, Nigretti, Djuric, Cicarelli, Zulli, Grandoni, Pancotti, Guidi.











