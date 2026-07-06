CONFERENCE LEAGUE Conference League: La Fiorita è in Lussemburgo Domani la squadra di Stefano Ceci aprirà gli impegni delle squadre sammarinesi nelle coppe europee 2026/2027.

Si apre con La Fiorita il cammino europeo del calcio sammarinese. I detentori della Coppa Titano sono già in Lussemburgo, dove domani alle 19:15 affronteranno l’UNA Strassen nella gara d’andata del primo turno di Conference League, in programma allo stadio Achille Hammerel. Spetta dunque alla formazione di Montegiardino inaugurare il trittico delle sfide continentali delle squadre del Titano. Domani sarà poi il turno del Tre Fiori, mentre giovedì toccherà alla Virtus.

L’avversaria è l’UNA Strassen, quarta classificata nell’ultimo campionato lussemburghese e alla sua terza partecipazione alla Conference League. Un club che sta muovendo i primi passi sul palcoscenico europeo, mentre La Fiorita può contare su un bagaglio di esperienza ormai consolidato. L’Europa, infatti, è una presenza fissa per i gialloblù. Quella di quest’anno è la quindicesima partecipazione consecutiva alle coppe europee, un record assoluto per il calcio sammarinese. E c’è anche una curiosità: nonostante le tante avversarie affrontate negli anni, La Fiorita non aveva mai incrociato una squadra del Lussemburgo. Quella tra club di due piccoli Stati è comunque una sfida che il calcio sammarinese conosce già. I precedenti con le formazioni lussemburghesi sono due e l’ultimo, con protagonista il Tre Fiori, si concluse con uno storico passaggio del turno. Un ricordo che sul Titano si spera possa essere di buon auspicio.

Per l’esordio europeo Stefano Ceci avrà a disposizione 21 dei 24 giocatori inseriti nella lista UEFA. Restano fuori Alan Neri, Tommaso Zafferani, Filippo Berardi e Filippo Santi. Per parlare della sfida, delle aspettative e degli obiettivi europei della Fiorita, abbiamo sentito il presidente gialloblù Alessandro Cianciaruso.

Nel video l'intervista con Alessandro Cianciaruso - presidente La Fiorita

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