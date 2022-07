È ancora tempo di coppe europee per le squadre sammarinesi, impegnate nel secondo turno di qualificazione di Conference League. A cominciare in casa è La Fiorita che riceve i kosovari del Ballkani, a loro volta retrocessi dalla Champions League. Si gioca domani alle 20:45 al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV. Tutti a disposizione i giocatori nella lista gialloblu: unica incognita Vitaioli, che comunque dovrebbe rientrare per la panchina.