COPPE EUROPEE Conference League, La Fiorita riceve il Ballkani Coi kosovari, anche loro retrocessi dalla Champions, si gioca domani alle 20:45 al San Marino Stadium.

Nemmeno il tempo di festeggiare che per il calcio sammarinese è già ora di prepararsi al prossimo giro di Conference League, il secondo turno di qualificazione. A cominciare in casa è La Fiorita che riceve i kosovari del Ballkani, anche loro retrocessi dalla Champions League dopo la tirata sfida coi lituani dello Zalgiris (1-1, 1-0). Si gioca domani alle 20:45 al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV.

Nei 23 a disposizione di Lasagni non ci sono Gasperoni, Abouzziane e Bartolini, mentre rispetto al girone islandese ci sono alcune novità. Il difensore Romagna, il centrocampista Semprini e gli attaccanti Jaupi e Vitaioli, col nazionale sammarinese che rientra all'ultimo e dovrebbe esserci per la panchina. E poi gli altri innesti specifici per le coppe, i difensori Di Meo e Pedrelli e l'attaccante Caruso. Attacco che è la parola chiave per Lasagni, che domani si presenterà col tridente.

Nel servizio le parole di Oscar Lasagni, allenatore La Fiorita



