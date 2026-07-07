Conference League: La Fiorita sogna l'impresa in Lussemburgo

La Fiorita sogna una notte europea. Alle 19:15 scenderà in campo contro i lussemburghesi dell’UNA Strassen nell’andata del primo turno di qualificazione alla Conference League. I padroni di casa si presentano all’appuntamento come una squadra ancora tutta da scoprire, complice il profondo rinnovamento dell’organico avvenuto durante il mercato estivo. La Fiorita, invece, si affida all’esperienza accumulata nelle numerose partecipazioni europee degli ultimi anni e alla guida di Stefano Ceci, tecnico preparato ed esperto che in carriera ha già affrontato una formazione lussemburghese.
(Nel video l'intervista con Stefano Ceci allenatore La Fiorita)