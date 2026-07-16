Conference League: la Virtus domina, vince, ma passa il Dila Gori

La Virtus vince, domina e saluta l'Europa con una prestazione che lascia anche un pizzico di rammarico. Luigi Bizzotto sceglie una formazione spregiudicata, tutta a trazione anteriore, schierando contemporaneamente Buonocunto, Piscitella, Scappini e Lombardi: una soluzione praticamente inedita nel panorama internazionale. Il Dila Gori, forte del 3-1 conquistato nella gara d'andata, imposta la partita con l'unico obiettivo di difendere il vantaggio.

La Virtus, invece, interpreta il match con grande intelligenza: gestisce il possesso, aspetta il momento giusto e prova ad affondare ogni volta che si presenta l'occasione per fare male. Nel primo tempo gli ospiti si rendono pericolosi soltanto nel recupero con una conclusione di Parulava, respinta da un attento Passaniti. È però la Virtus a chiudere la frazione all'attacco, costruendo due nitide occasioni nell'arco di appena cinquanta secondi: prima Buonocunto costringe Kereselidze a rifugiarsi in angolo, poi, sugli sviluppi del corner, Di Pollina sfiora il vantaggio. La ripresa si apre con tutt'altro ritmo. La Virtus alza subito i giri del motore e, dopo appena tre minuti, Di Pollina lascia partire una conclusione destinata all'incrocio dei pali, sulla quale il portiere georgiano compie un intervento straordinario.

Il Dila Gori prova a respirare, ma Passaniti continua a trasmettere sicurezza. L'occasione più clamorosa per gli ospiti arriva al 53', quando Kante si presenta a tu per tu con il numero uno della Virtus, che risponde con una parata decisiva mantenendo il risultato in equilibrio. Due minuti più tardi cambia anche l'inerzia dell'incontro: Anoff rimedia il secondo cartellino giallo e lascia il Dila Gori in inferiorità numerica. Da quel momento inizia il vero spettacolo di Kereselidze, protagonista di una serie di interventi semplicemente straordinari. Al 72' Amati, che con questa presenza stabilisce il record di apparizioni nelle competizioni europee con un club sammarinese, pennella un cross perfetto per Scappini, ma il portiere si supera ancora una volta. All'85' arriva forse la parata più incredibile della serata: Elia Ciacci calcia praticamente a colpo sicuro, con tutto lo stadio già pronto a esultare, ma Kereselidze trova un intervento inspiegabile. Il copione si ripete due minuti più tardi, quando è ancora Scappini a vedersi negare il gol da un'altra prodezza dell'estremo difensore georgiano.

L'ultimo baluardo del Dila Gori cede soltanto nei minuti di recupero, quando il sinistro di Elia Ciacci vale finalmente l'1-0. È il tredicesimo gol europeo della Virtus sui 62 complessivi realizzati dalle squadre sammarinesi dal 2000 a oggi, una rete che accende il finale e certifica una prestazione di altissimo livello. I numeri raccontano perfettamente la superiorità della formazione di Acquaviva: 66% di possesso palla contro il 34% degli avversari e 17 conclusioni complessive. Statistiche che valgono una meritata vittoria europea e, anche se non bastano per ribaltare il risultato dell'andata, consegnano un'altra notte da ricordare e il modo migliore per salutare Luigi Bizzotto, uno dei principali artefici dei successi della Virtus.











