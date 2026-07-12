Conference League: la Virtus sogna un'altra impresa allo Stadium, in dubbio Benincasa

Aveva funzionato alla perfezione, il piano tattico della Virtus. L'idea era quella di partire forte e nella rifinitura erano state provate, tra le altre cose, gli appoggi delle punte per l'inserimento e tiro dei centrocampisti centrali. Detto, fatto: Neanche 3' e Scappini premia l'inserimento di Golinucci, sponda e vantaggio di Benincasa. Tutto perfetto, non fosse che il Dila Gori, anziché subire psicologicamente, ha reagito con decisione e l'ha ribaltata subito. Non che comunque siano emerse distanze incolmabili, anzi dopo il quarto d'ora iniziale le occasioni hanno latitato su ambo i fronti. Nella ripresa, di nitide ne sono arrivate una a testa, solo che Kante ha capitalizzato e Scappini no.

In un universo alternativo magari è finita 2-2 anziché 3-1, resta però che al ritorno di Serravalle alla Virtus servirà un doppio scarto, per i supplementari. Nulla che non sia già successo comunque, perché l'anno scorso il passaggio del turno arrivò grazie a un 3-0 allo Stadium sul Milsami, che aveva vinto di misura in casa: dunque, pur sapendo che sarà dura, crederci è quasi un dovere.

"In casa ci esaltiamo molto - osserva il difensore della Virtus, Nicola Gori - e abbiamo visto anche che basta poco, col tiro di Scappini sul finale. Quindi dobbiamo crederci, stare lì fino alla fine e sfruttare ogni minima occasione. Abbiamo avuto un po' sfortuna secondo me, perché abbiamo preso pochi tiri in porta, quindi magari riuscire a soffrire un po' di più e concretizzare quelle poche palle che ci capiteranno. Sicuramente, come sempre in Europa, sono squadre che sono più attrezzate a livello fisico, ma abbiamo visto che se stiamo lì compatti riusciamo a giocarcela e ad avere le nostre occasioni".

Considerando la rosa corta, sarà fondamentale il recupero degli acciaccati. Da capire soprattutto la situazione di Benincasa, uscito all'intervallo per un problema muscolare e in dubbio per il ritorno di giovedì. L'altro punto interrogativo riguarda il centro della difesa, dove Bizzotto, per assenza di alternative, ha dovuto adattare Ciacci. Dovrebbero farcela De Lucia e Gori: entrambi erano in Georgia, entrambi non dovevano essere rischiati, entrambi sono poi entrati, senza accusare ricadute. "È andata abbastanza bene - commenta Gori - ho fatto solo dieci minuti ed era il finale della partita, quindi è anche un po' meno intenso, spero di recuperare al meglio per la partita del ritorno".

Gori che, vista l'omonimia con la città del Dila, è stato oggetto di attenzione dei tifosi locali fin dal riscaldamento, tra cori, incitamenti e applausi all'ingresso in campo: "Sì, ho sentito i tifosi cantare. Non so bene cosa dicessero, spero parlassero bene. Li ringrazio per l'accoglienza".







