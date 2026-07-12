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Conference League: la Virtus sogna un'altra impresa allo Stadium, in dubbio Benincasa

I neroverdi devono recuperare dal 3-1 incassato sul campo del Dila Gori, dovrebbero riavere De Lucia e Gori a pieno regime ma rischiano di perdere l'autore del momentaneo vantaggio, uscito per un problema muscolare.

12 lug 2026

Aveva funzionato alla perfezione, il piano tattico della Virtus. L'idea era quella di partire forte e nella rifinitura erano state provate, tra le altre cose, gli appoggi delle punte per l'inserimento e tiro dei centrocampisti centrali. Detto, fatto: Neanche 3' e Scappini premia l'inserimento di Golinucci, sponda e vantaggio di Benincasa. Tutto perfetto, non fosse che il Dila Gori, anziché subire psicologicamente, ha reagito con decisione e l'ha ribaltata subito. Non che comunque siano emerse distanze incolmabili, anzi dopo il quarto d'ora iniziale le occasioni hanno latitato su ambo i fronti. Nella ripresa, di nitide ne sono arrivate una a testa, solo che Kante ha capitalizzato e Scappini no.

In un universo alternativo magari è finita 2-2 anziché 3-1, resta però che al ritorno di Serravalle alla Virtus servirà un doppio scarto, per i supplementari. Nulla che non sia già successo comunque, perché l'anno scorso il passaggio del turno arrivò grazie a un 3-0 allo Stadium sul Milsami, che aveva vinto di misura in casa: dunque, pur sapendo che sarà dura, crederci è quasi un dovere.

"In casa ci esaltiamo molto - osserva il difensore della Virtus, Nicola Gori - e abbiamo visto anche che basta poco, col tiro di Scappini sul finale. Quindi dobbiamo crederci, stare lì fino alla fine e sfruttare ogni minima occasione. Abbiamo avuto un po' sfortuna secondo me, perché abbiamo preso pochi tiri in porta, quindi magari riuscire a soffrire un po' di più e concretizzare quelle poche palle che ci capiteranno. Sicuramente, come sempre in Europa, sono squadre che sono più attrezzate a livello fisico, ma abbiamo visto che se stiamo lì compatti riusciamo a giocarcela e ad avere le nostre occasioni".

Considerando la rosa corta, sarà fondamentale il recupero degli acciaccati. Da capire soprattutto la situazione di Benincasa, uscito all'intervallo per un problema muscolare e in dubbio per il ritorno di giovedì. L'altro punto interrogativo riguarda il centro della difesa, dove Bizzotto, per assenza di alternative, ha dovuto adattare Ciacci. Dovrebbero farcela De Lucia e Gori: entrambi erano in Georgia, entrambi non dovevano essere rischiati, entrambi sono poi entrati, senza accusare ricadute. "È andata abbastanza bene - commenta Gori - ho fatto solo dieci minuti ed era il finale della partita, quindi è anche un po' meno intenso, spero di recuperare al meglio per la partita del ritorno".

Gori che, vista l'omonimia con la città del Dila, è stato oggetto di attenzione dei tifosi locali fin dal riscaldamento, tra cori, incitamenti e applausi all'ingresso in campo: "Sì, ho sentito i tifosi cantare. Non so bene cosa dicessero, spero parlassero bene. Li ringrazio per l'accoglienza".




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