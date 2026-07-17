CONFERENCE LEAGUE Conference League, Luigi Bizzotto: "Abbiamo fatto qualche cosa di incredibile" Il tecnico della Virtus saluta con una bella vittoria in campo internazionale.

Felici per la vittoria ottenuta il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto alla sua ultima panchina neroverde:

È una bella soddisfazione che i ragazzi mi hanno dato, ma si sono tolti. Vincere in Europa non è mai facile, stasera hanno fatto, secondo me, qualcosa di incredibile perché in questo periodo della stagione fare una prestazione come hanno fatto penso che abbiano dato tutti molto di più di quello che effettivamente in questo periodo dovessero. Ed è una grossissima soddisfazione per me, ma per tutti loro.

Praticamente lasci la Virtus che ha partecipato per tre volte alle Coppe Europee, ha segnato almeno un gol in tutte le sue edizioni. Ha passato il turno. Siete la squadra che ha segnato 13 gol, come il Tre Fiori, su 62 gol segnati dal calcio sanmarinese. Stasera hai fatto il 63% di possesso palla.

Sì, no, ti dico, sono numeri, adesso io non li sapevo così, però sono delle prestazioni che hanno fatto i ragazzi anche in precedenza. Secondo me sono stati bravi a interpretare la partita. Io avevo chiesto loro di avere coraggio. Credo che abbiano messo non solo quello, anche qualche cosa in più. Per cui tutti i numeri che tu hai detto sono da fare invidia ad altre squadre perché chiaramente fare quei risultati in Europa non è facile e poi dar merito ai ragazzi, sia quelli che hanno giocato stasera, quelli che sono entrati, quelli che hanno giocato le precedenti esperienze. Sono sempre stati ragazzi che se la sono giocata con coraggio, come avevo chiesto loro, e sono stati veramente bravi.

C'è una dedica?

Una dedica penso a tutti quanti, alla mia famiglia, ma un po' anche a tutti quanti quelli che vogliono il bene della Virtus.



(Nel video l'intervista a Luigi Bizzotto, allenatore Virtus)

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