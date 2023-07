COPPE EUROPEE Conference League, niente Nainggolan per La Fiorita: in lista Nava e Paradisi 23 i convocati dei gialloblu, mente il Cosmos ne chiama 21: Ottaviani l'ultima novità.

La speranza di vedere Radja Nainggolan con la maglia della Fiorita è durata a lungo, ma è rimasta tale. Niente Ninja nella lista dei 23 che la società di Montegiardino ha presentato alla Uefa per il turno preliminare di Conference League, nel quale incrocerà i moldavi dello Zimbru Chisinau. Stella assoluta, dunque, resta German Denis, 73 reti e 7 stagioni in Serie A con le maglie di Napoli, Udinese e Atalanta.

Saltato Nainggolan, le novità dell'ultima ora per l'avventura europea sono il terzino destro Valerio Nava e il centrocampista Luca Paradisi. Nava viene dal Montebelluna, Serie D, e ha in curriculum 15 presenze in B con Novara, Ascoli e Carpi e soprattutto tanta C, dove ha sommato 8 campionati indossando, tra le altre, le maglie di Spal, Rimini, Catania e Juve Stabia. Paradisi invece ha un passato nella Folgore e nella scorsa stagione ha militato nell'Urbania, Eccellenza marchigiana. Oltre ai lungodegenti Rinaldi, Gasperoni, Grandoni e Romagna mancherà anche Lunadei, per impegni personali.

21 invece i convocati del Cosmos per la sfida ai montenegrini del Sutjeska Niksic. Per i gialloverdi gli ultimi rinforzi sono arrivati in attacco con gli innesti di Mohamed Ben Kacem, dalla Libertas, e Francesco Ottaviani, dal Pennarossa: entrambi, al pari del centrocampista della nazionale Marcello Mularoni, sono stati ingaggiati anche per la prossima stagione.





Nel video le liste di La Fiorita e Cosmos per la Conference League.

