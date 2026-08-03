TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:28 Serie A2, la Supercoppa cambia sede: Rimini, Pesaro Cividale e Bologna in campo a Ravenna 14:44 Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino 13:43 Amazon a San Marino, SdS Pedini Amati: "Nel dettaglio sapremo qualcosa di più dall'autunno" 12:54 Viabilità nel Riminese, stanziati 3,15 milioni: ecco dove partiranno i lavori 12:11 La Repubblica accoglie Papa Leone XIV: San Marino RTV racconta in diretta una giornata destinata alla storia 11:24 Aeroporto Fellini, luglio da record: 113mila passeggeri e crescita del 72% 11:15 Il nuovo logo del Partito Socialista 09:50 Rimini, scooter contro furgone in via Settembrini: ferito un minorenne
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Conference League, per il Tre Fiori ci sarà l'Inter Escaldes o il Flora Tallinn in caso di passaggio del turno

Sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi per l'accesso alla fase a campionato. Ai campioni di San Marino toccherebbero quelli di Estonia o Andorra

3 ago 2026
Conference League, per il Tre Fiori ci sarà l'Inter Escaldes o il Flora Tallinn in caso di passaggio del turno

Sarà la vincente della sfida tra il Flora Tallinn e l'Inter Escaldes l'avversaria del Tre Fiori in un eventuale spareggio per l'accesso al girone di Conference League, se i campioni di San Marino dovessero battere nel doppio confronto del terzo turno il Drita. Questo ha deciso oggi l'urna di Nyon, con l'ultimo sorteggio della fase di qualificazione alle coppe continentali.

Il Tre Fiori sarà impegnato con i kosovari del Drita giovedì 6 agosto, in casa alle 21, e giovedì 13, in trasferta a Gijlan, alle 20. In caso di passaggio del turno, perciò, l'ultimo ostacolo sul percorso verso la fase a campionato di Conference sarebbe rappresentato o dai campioni d'Estonia o dai campioni d'Andorra.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.