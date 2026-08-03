CONFERENCE LEAGUE Conference League, per il Tre Fiori ci sarà l'Inter Escaldes o il Flora Tallinn in caso di passaggio del turno Sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi per l'accesso alla fase a campionato. Ai campioni di San Marino toccherebbero quelli di Estonia o Andorra

Conference League, per il Tre Fiori ci sarà l'Inter Escaldes o il Flora Tallinn in caso di passaggio del turno.

Sarà la vincente della sfida tra il Flora Tallinn e l'Inter Escaldes l'avversaria del Tre Fiori in un eventuale spareggio per l'accesso al girone di Conference League, se i campioni di San Marino dovessero battere nel doppio confronto del terzo turno il Drita. Questo ha deciso oggi l'urna di Nyon, con l'ultimo sorteggio della fase di qualificazione alle coppe continentali.

Il Tre Fiori sarà impegnato con i kosovari del Drita giovedì 6 agosto, in casa alle 21, e giovedì 13, in trasferta a Gijlan, alle 20. In caso di passaggio del turno, perciò, l'ultimo ostacolo sul percorso verso la fase a campionato di Conference sarebbe rappresentato o dai campioni d'Estonia o dai campioni d'Andorra.

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